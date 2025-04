"Não vamos pensar no resultado". Tirsense recebe o Benfica em ambiente de celebração

O Tirsense está em festa e o resultado de logo à noite na receção ao Benfica pouco importará. É a convicção de Alberto Festa, diretor geral do clube do Campeonato de Portugal, quarta divisão nacional.

"Não há dúvida que é uma euforia fantástica. Vamos usufruir de um estádio bonito e desfrutar da festa do futebol, que é a Taça. Está tudo muito bem disposto, muito satisfeito. Vamo-nos divertir, é essa a palavra", disse, à Renascença.

O clube de Santo Tirso tem um passado ligado aos campeonatos profissionais e passou pela I Liga na década de 70 e, mais tarde, também na década de 90. A receção ao Benfica será em Barcelos, casa emprestada, mas nem isso estraga o ambiente.

"Não tínhamos condições por causa da iluminação, o estádio era mais pequeno, não ia levar mais do que oito mil. As condições são muito melhores em Barcelos, temos de nos deslocar, mas foi o melhor que se pôde fazer", explica.

A última vez que o Tirsense chegou à meia-final da Taça foi em 1970/71 e também defrontou as águias: "É um momento realmente marcante, tinha acontecido há cerca de 50 anos e por curioso que seja, encontramos outra vez o Benfica".

Perante a desigualdade de forças, o objetivo para hoje não é lutar pela vitória. É apenas desfrutar do momento.

"Os rapazes vão divertir-se, sem pressão, todos sabemos que vamos defrontar uma equipa que não é do nosso campeonato, nem para lá caminha. É um outro nível de jogadores, mas eles vão divertir-se. O estádio está cheio, já esgotou no sábado. Vão muitos autocarros, carros particulares. Vai ser uma festa bonita", diz, antes de concluir.

"O resultado é o menos importante. Espero que eles tenham calma no acelerador, não nos humilhem, mas não vão humilhar, de certeza absoluta. Os jogadores vão portar-se muito bem, eles merecem um palco destes, isto é um prémio para eles também", atira Festa.

O Tirsense-Benfica está marcado para as 20h45 desta quarta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.