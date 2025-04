FPF vai dar acesso a contratos de Fernando Santos "em nome da transparência"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desistiu de recorrer da obrigatoriedade de divulgação dos contratos do ex-selecionador Fernando Santos, como tinha sido decidido em tribunal, numa sentença recorrida sucessivamente, anunciou hoje o organismo.

"A FPF informa que a Direção deliberou, de forma unânime, apresentar desistência do recurso interposto para o Tribunal Constitucional quanto às sucessivas decisões, nas mais diversas instâncias, relativas ao pedido de jornalistas do jornal Expresso para o acesso a um conjunto de documentos, nomeadamente os relacionados com os contratos assinados entre a FPF e o ex-selecionador nacional, Fernando Santos, bem como os elementos da sua equipa técnica", lê-se no comunicado federativo.

A decisão partiu da direção liderada por Pedro Proença, eleito em 14 de fevereiro para suceder a Fernando Gomes, presidente com quem Fernando Santos cumpriu contrato como selecionador nacional.