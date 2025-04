João Pereira. "Não podemos ficar contentes com este resultado"

O treinador do Casa Pia, João Pereira, diz que a sua equipa foi competitiva na partida contra o FC Porto.

A partida

“A primeira parte teve o FC Porto mais por cima e na segunda parte o Casa Pia esteve mais por cima, o jogo foi muito encaixado, e sem muitas oportunidades. Se queremos competir contra estas equipas não podemos entrar da forma que entrámos, já tinha acontecido contra o Sporting. Temos de ter ambição de chegar à frente do marcador primeiro que os adversários. O Mora acaba por fazer o golo e faltou-nos poder de fogo na primeira parte. Arriscámos sem ter de mudar a estrutura e encaixámos melhor do que fizemos no primeiro tempo.”

Segunda parte

“Em alguns momentos tornámos o jogo mais físico e não tivemos a chegada para as segundas bolas, mérito para o FC Porto. Na segunda parte tivemos mais personalidade e sentimos melhor o jogo. Ao intervalo transmiti alguma coragem aos jogadores, como forma de fazerem tudo para frente, o passe, o toque e a receção.”

Somos competitivos

“Saímos de pé, mostrámos que somos competitivos, mas saímos aziados e não podemos ficar contentes com este resultado num jogo em nossa casa. As pessoas poderão continuar a ver que o Casa Pia continua competitivo apesar das saídas que existiram”.

O Casa Pia perdeu 1-0 diante do FC Porto.