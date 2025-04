Santa Clara queixa-se de um penálti não assinalado contra o Sporting

O treinador adjunto do Santa Clara Leandro Pires deixou criticas à arbitragem, mas considera que a sua equipa teve exibição competente.

A partida

"É um jogo muito competente da nossa parte. Entrámos muito bem. Uma meia hora muito personalizada, com a equipa equilibrada e sempre a aproveitar os espaços que o Sporting dava. Os jogadores interpretaram o plano muito bem. Nos últimos 10 minutos da primeira parte, o Sporting equilibrou. Na segunda parte, o Sporting marcou um golo muito cedo... O jogo tornou-se muito incaracterístico. Conseguimos espaços, mas o jogo sempre muito físico. O jogo não ficou fluído”.

Queixas da arbitragem

“Tenho de falar de um lance na primeira parte que, na nossa opinião, tem influência direta no jogo. O encontro podia ter um rumo completamente diferente. É um penálti que devia ter sido assinalado. É um penálti claro que ficou por assinalar"

Objetivo 5.º lugar

"Estávamos no 5.º lugar por mérito, é fruto do dia a dia. O que fizemos até agora permitia-nos estar no 5.º lugar. Toda a estrutura mantém essa ambição em alta. Como temos dito, pensamos jogo a jogo. O trabalho é que nos leva a ter bons resultados".

Confusão no final do encontro

"Não estive no local. Não sei o que se passou. Posso dizer que temos um grupo de homens solidários, com toda a gente a remar para o mesmo objetivo".

O Sporting venceu o Santa Clara, por 1-0.