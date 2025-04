Braga derrota AVS e mantém terceiro lugar

O Sp Braga manteve-se no terceiro lugar da I Liga de futebol, à frente do FC Porto, ao vencer por 4-1 na receção ao aflito AVS, em encontro da 29.ª jornada da prova.

Ricardo Horta, aos cinco minutos, Uros Racic, aos 26 e 37, e Amine El Ouazzani, aos 90+3, marcaram para os arsenalistas, que regressaram aos triunfos, após o empate 1-1 em Alvalade, enquanto Rafa Rodrigues faturou para os forasteiros, aos 45+1.

A formação de Carlos Carvalhal passou a contabilizar 60 pontos, contra 59 dos 'dragões', enquanto o AVS, que somou a quinta derrota consecutiva, manteve-se no 16.º posto, de play-off, com 23, menos três do que Estrela da Amadora e Gil Vicente.

Veja o resumo da partida: