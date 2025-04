Jogo entre aflitos sorri ao Farense

O Farense colocou um ponto final numa série de 13 jogos consecutivos sem ganhar na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no reduto do Estrela da Amadora, em encontro da 29.ª jornada.

Rui Costa marcou, aos 47 minutos, o golo dos forasteiros, que já não ganhavam desde a 15.ª ronda (2-1 em Famalicão), depois de o guarda-redes brasileiro Kaique Pereira, em estreia pelos algarvios, parar um penálti de Rodrigo Pinho, aos 40.

O conjunto de Tozé Marreco isolou-se no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, provisoriamente menos dois do que o AVS, 16.º, em posição de play-off, enquanto o Estrela da Amadora manteve-se com 26, no 15.º lugar.

Veja o resumo da partida.