"A centralização vai refundar o futebol português". Reinaldo Teixeira toma posse como presidente da Liga de Clubes

Reinaldo Teixeira tomou posse, esta quarta-feira, como novo presidente da Liga de Clubes, num mandato reduzido de dois anos até 2027. Focou uma grande parte do seu discurso na centralização dos direitos televisivos, cujo projeto tem de ser apresentado ao Governo até ao próximo ano.

"A centralização vai refundar o futebol português. É uma oportunidade histórica e devemos procurar agarrá-la, será a maior e mais simbólica demonstração de entendimento no futebol profissional, um exemplo transformador para todos os parceiros e para toda a sociedade", disse.

Apesar de não ter o apoio de FC Porto e SC Braga, Reinaldo Teixeira foi eleito com esmagadora maior dos votos. Reinaldo Teixeira recebeu 42 votos para apenas dez de José Gomes Mendes. Na I Liga, só o Estoril Praia se juntou a dragões e arsenalistas no apoio ao outro candidato.

Reinaldo Teixeira destaca que a centralização "é o tema mais nuclear" do seu mandato.

"Desde há dez anos que tem sido a principal bandeira desta casa. Infelizmente, ainda não foi possível concretizá-la, falta apenas um ano para entregar o projeto da comercialização. Hoje, a Liga não tem nenhuma proposta de aquisição dos direitos na mão. Hoje, a Liga não tem uma chave de repartição futura aprovada pelas sociedades desportivas. É o nosso ponto de partida", avalia.

O novo líder do futebol profissional reconhece que "as avaliações ficam aquém das melhores expectativas", mas é tempo de "sair rapidamente dos estudos e ir falar diretamente com o mercado."

"Já solicitamos reuniões a todos os operadores e plataformas de distribuição de conteúdos em Portugal. O resultado será transmitido em breve, sem filtros, a todas as sociedades desportivas. Não vamos desistir", destaca.

Reinaldo Teixeira agradeceu a todos por encherem o auditório da nova sede da Liga e afirma ser "um orgulho suceder à Helena Pires e Pedro Proença, a quem agradeço e reconheço o contributo para esta casa".

"Uma palavra para o meu adversário, José Gomes Mendes. Sublinho o seu comportamento e recordarei a forma como acolheu a minha palavra um dia após as eleições. Guardarei o gesto que assumiu ao afastar-se das funções de presidente da Mesa da Assembleia Geral", afirma.

Destacou ainda o apoio massivo dos clubes na sua eleição: "Palavra dada, palavra honrada. A votação para a presidência da Liga foi um exemplo da elevação institucional. A expressão do voto confirmou praticamente todos os posicionamentos anunciados durante a campanha no apoio à minha candidatura. Deve orgulhar-nos, dá mais significado aos 81% dos votos, um dos maiores resultados da história das eleições da Liga. Devolvo um compromisso redobrado, reiterando a minha missão: ser o presidente de todas as sociedades desportivas, com imparcialidade, transparência e valores", conclui.