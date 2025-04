Conheça os árbitros da 30.ª jornada

Foi divulgada esta quarta-feira a lista de equipas de arbitragem para a 30.ª jornada da I Liga, numa altura em que o campeonato está em tempo de decisões.

Sporting e Benfica estão na frente do campeonato com os mesmos pontos, mas os leões têm vantagem no confronto direto. Fábio Veríssimo dirige o Sporting-Moreirense, marcado para sexta-feira, às 20h30; e Gustavo Correia apita o Vitória de Guimarães-Benfica, no sábado, pelas 20h30.

Ainda na luta pelo pódio do campeonato, Miguel Nogueira foi escalado para o FC Porto-Famalicão e João Pinheiro vai estar no Estoril-Braga.

Lista de árbitros para a 30.ª jornada

Farense-Boavista: Árbitro Luís Godinho (sexta-feira, 15h30)



Rio Ave-Santa Clara: Árbitro Sérgio Guelho (sexta-feira, 15h30)

FC Porto-Famalicão: Árbitro: Miguel Nogueira (sexta-feira, 18h00)

Sporting-Moreirense: Árbitro Fábio Veríssimo (sexta-feira, 20h30)

Nacional-Gil Vicente: Árbitro Iancu Vasilica (sábado, 15h30)



AFS-Casa Pia: Árbitro Pedro Ramalho (sábado, 15h30)



Estoril-Braga: Árbitro João Pinheiro (sábado, 18h00)

Arouca-Estrela Amadora: Árbitro Bruno Vieira (sábado, 18h00)



Vitória de Guimarães-Benfica: Árbitro Gustavo Correia (sábado, 20h30)