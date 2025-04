Quem tem mais a perder no D. Afonso Henriques? Para Alex "é o Benfica"

A Cidade Berço é, tradicionalmente, um Cabo das Tormentas no futebol para quem tem de a visitar. O caldeirão do D. Afonso Henriques também joga e quando a pressão dos 90 minutos aperta por si só, a missão complica ainda mais, vinca o antigo defesa Alex.

Vitória e Benfica têm encontro marcado para sábado, na ponta final do campeonato. A cinco jornadas do fim, quem passou pelos dois clubes não tem dúvidas sobre quem tem mais a perder neste duelo da 30.ª jornada.

"Acho que é o Benfica, porque sabemos que são equipas que perdem poucos pontos e, por isso, perder três pontos pode ser crucial. Se as coisas não correrem bem ao Vitória, não deixa de estar bem dentro de uma forte possibilidade de alcançar o seu objetivo. Obviamente que o Benfica também continuará a lutar pelo titulo, mas numa situação bem mais apertada e complicada", explica Alex, em entrevista a Bola Branca.

"É muito difícil" prever favorito

O antigo lateral, com passagem pela Luz em 2003/04 e que se formou e terminou a carreira em Guimarães, faz contas à forma recente de conquistadores e encarnados.

"O Vitória está numa fase ascendente, está a praticar um bom futebol, confiante e está a crescer na tabela. O Benfica oscilou em alguns momentos, chegou à liderança e perdeu-a. Estava num grande momento e na última jornada, quando ninguém previa, perdeu pontos em casa", sublinha.

Sobre favoritos, "é muito difícil" e, para Alex, "ainda bem".



"O Vitória é muito forte em casa, tem bons jogadores, fez uma grande partida em Lisboa na primeira volta. E o Benfica sabe que jogar no D. Afonso Henriques é complicado. É um jogo de tripla, e ainda bem, porque vai trazer incógnita e vai atrair-nos ainda mais para o jogo", assegura a Bola Branca.

Vitória e Benfica empatam em Guimarães há três jogos, um cenário que, a repetir-se, isolará o Sporting na liderança a quatro jornadas do fim, caso vença, um dia antes, o Moreirense, em Alvalade. A partida que encerra a jornada 30 está marcada para sábado, às 20h30. Pode contar com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto, no site, em rr.pt.