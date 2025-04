Moreirense quer ir a Alvalade tirar a iniciativa ao Sporting

O treinador Cristiano Bacci quer um Moreirense com "garra, competência e personalidade" e a ter também a iniciativa de jogo em Alvalade, diante do Sporting, sexta-feira, na 30.ª jornada da I Liga.

O Moreirense perdeu na última jornada em casa, diante do Rio Ave (2-0), naquela que foi primeira derrota do treinador italiano ao serviço dos cónegos depois de três empates e duas vitórias, e Cristino Bacci quer ver uma resposta e pretende também ter a iniciativa em campo.

“Não concordo que o Sporting tem de ter a iniciativa. Nós também temos de ter, é isso que quero. No último jogo não tivemos absolutamente a personalidade de ter a iniciativa com bola e sermos perigosos na frente, mas seja em Alvalade ou em Moreira [de Cónegos] quero ver a mesma mentalidade e é por isso que estou à espera de uma resposta”, afirmou em conferência de imprensa de antevisão, esta quinta-feira.

Bacci disse esperar “um jogo difícil pela frente”, mas admitiu que estes “jogos são os que motivam mais o treinador e também a equipa”.

Bacci quer pressão

O técnico desvalorizou ainda o facto de a pressão estar praticamente toda do lado do Sporting, por ser estar na luta pelo título, preferindo centrar-se no caminho e no “crescimento” que a sua equipa tem de fazer: “O jogo do Sporting chega no momento certo, eles têm o objetivo do título e têm de tentar ganhar o jogo por causa disso, mas nós temos de fazer o nosso jogo e não tenho dúvida nenhuma de que a nossa equipa vai reagir da melhor forma.”

Luís Asué, que falhou os últimos jogos devido a lesão, está em dúvida, mas o também avançado Guilherme Schettine, expulso na ronda anterior, é baixa certa para Alvalade. Em sentido inverso, o treinador dos minhotos já vai poder contar com Dinis Pinto, Maracás e Alanzinho, que cumpriram castigo com o Rio Ave, o que considera positivo.

“É bom ter mais soluções, mas quem jogou no último jogo tem de dar mais e quem vai jogar [sexta-feira] tem de dar mais. Espero um jogo com garra, competência e personalidade”, disse.

Gyökeres e não só

Confrontado com a influência de Gyökeres no jogo leonino, Bacci reconheceu a valia do internacional sueco, mas considerou que o Moreirense não tem de se focar apenas num jogador.

“O Sporting é uma equipa muito forte, com um treinador muito competente, o Gyökeres é um grande jogador, mas não é a única coisa em que temos de pensar na situação defensiva. Focar só nisso seria o erro principal. Temos de olhar para a situação que eles atravessam, é uma equipa pressionada para ganhar, mas nós temos a pressão de fazer o nosso jogo”, reforçou.

Moreirense, 10.º classificado, com 35 pontos, e Sporting, primeiro, com 69, defrontam-se a partir das 20:30 de sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.