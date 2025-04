Luís Freire e o Benfica: "Quero os meus jogadores a imaginar o sabor da vitória"

O treinador Luís Freire afirmou que os jogadores do Vitória de Guimarães têm de “imaginar o sabor da vitória” ao defrontarem o Benfica, no jogo que encerra a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ciente de que as águias, segundas classificadas do campeonato, com 69 pontos, os mesmos do líder Sporting, têm uma “margem de erro menor” em relação aos vitorianos, o técnico realçou que a sua equipa tem “pressão positiva” para manter “senda das vitórias” e prolongar o registo de 10 jornadas sem desaires, quando ocupam o quinto lugar, com 48 pontos, e ambicionam o regresso à Liga Conferência.

“As equipas têm uma identidade forte e gostam de jogar. Temos de ser muito competentes e muito comprometidos. Temos de ter a sensação de que podemos ganhar o jogo. Quero os meus jogadores a imaginar o ‘sabor’ da vitória e a procurá -la. Vamos ter de ser solidários e comprometidos. Vamos poder fazer os nossos golos”, disse.

À espera de “um jogo bem jogado, taticamente rico e com bons intervenientes em campo” no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o treinador de 39 anos vincou ainda que os seus pupilos se devem apresentar “no limite”, “reativos à perda da bola e muito equilibrados”, a “dar tudo por tudo nos duelos”.

Agradado com “o caráter” dos seus pupilos e o “mérito de se autorregularem e recuperarem”, numa fase da época em que contabilizam 47 jogos em todas as competições, Luís Freire reconheceu ainda que o “fator casa” pode ajudar o Vitória, derrotado nessa condição apenas uma vez para a presente edição da I Liga, com o FC Porto (3-0).

“Sem dúvida que tem sido um fator fundamental da nossa caminhada. Temos feito pontos e temos ganhado. Temos um apoio muito grande dos nossos adeptos. Os adeptos do Vitória são especiais. Não é por acaso que a equipa aparece forte no final da época, porque vê as bancadas, com gente ligada à equipa. Os nossos jogadores têm um caráter forte e galvanizam-se”, realçou.

Sem esclarecer se o médio Tiago Silva, utilizado em 42 partidas nesta época e ausente do jogo anterior, com o Gil Vicente (triunfo por 1-0), Luís Freire comentou ainda as recentes queixas dos ‘encarnados’ em relação à arbitragem, depois do empate caseiro com o Arouca (2-2), na ronda 29.

Luís Freire mostrou-se confiante “na competência, na qualidade e na integridade” da equipa de arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto, a seu ver a “principal interessada” em “passar ao lado do jogo”.

“O principal interessado de fazer uma boa exibição e de passar ao lado do jogo é o árbitro, com a sua equipa de arbitragem, e ficar à margem do resultado. O que interessa é os jogadores serem os protagonistas. Quem sejam eles a decidir o jogo dentro das quatro linhas, que sejam eles os ‘artistas’ num grande espetáculo”, observou.

O Benfica vai jogar a casa do Vitória de Guimarães, que só perdeu uma vez em casa para o campeonato, contra o FC Porto em setembro. Segue numa fase de 11 jogos seguidos sem derrotas. O pontapé de saída está marcado para as 20h30 deste sábado, com relato no site da Renascença.