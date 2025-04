Deu uma camisola do Vitória SC ao Papa e riram a falar de futebol: "Foi uma coisa belíssima", o relato do padre José Antunes

São conhecidas as ligações do Papa Francisco ao desporto e ao futebol, em particular. O padre José Antunes, ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Vitória Sport Clube, foi recebido em 2019 pelo Papa Francisco, a quem entregou uma camisola do emblema minhoto. Numa breve entrevista a Bola Branca, José Antunes recorda esse momento único no Vaticano.

"Eu disse-lhe quem era, que era o presidente da Assembleia Geral do Vitória Sport Clube, um pequeno clube apaixonado de uma pequena cidade de Guimarães. Ele ria-se e dizia 'bem, bem, mas em que lugar ficaram? Lutam para o título?' e eu 'nós somos um clube que gostamos muito do Vitória. Das vitórias, às vezes, também temos, mas gostamos muito do Vitória, como a sua Santidade gosta de San Lorenzo de Almagro”, relembra.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui