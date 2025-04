"Francisco reconheceu no desporto um instrumento de paz": futebol português reage à morte do Papa

[Última atualização às 14h45 com reação do FC Porto]

Adepto do San Lorenzo e confesso amante do futebol, o Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos. Clubes e entidades em Portugal vão reagindo à morte de Jorge Mario Bergoglio, Papa desde 2013, que recebeu, durante anos, camisolas de vários clubes de todo o mundo.

A Federação Portuguesa de Futebol emitiu uma nota de pesar, em nome do presidente, Pedro Proença. No comunicado, a FPF sublinha que o Papa "marcou uma nova era na vida da Igreja Católica".

Na mesma mensagem, Proença refere-se a "um Homem de causas que, com a sua simplicidade e humildade, teve a capacidade de tocar o Mundo, acima de qualquer credo religioso" e apelou a que "o seu legado de fraternidade seja seguido e honrado, assim como o seu ideal de uma Igreja para todos".

A FPF decretou ainda um minuto de silêncio em todos os jogos das competições organizadas pela federação até 27 de abril, em semana de meias-finais da Taça de Portugal. Esta terça-feira, Rio Ave e Sporting jogam em Vila do Conde, já na quarta-feira, o Benfica ecebe o Tirsense.

Também o Benfica já reagiu e recorda "com emoção a honra de ter sido recebido por Sua Santidade no Vaticano", no âmbito das comemorações dos 120 anos do clube, em fevereiro do ano passado. Os encarnados reconhecem que "o Papa Francisco sempre reconheceu no desporto um instrumento de paz, inclusão e fraternidade entre os povos" e envia condolências à Igreja Católica.

A Liga Portugal juntou-se ao luto da Igreja Católica e "de todos aqueles que, crentes ou não, encontraram no Papa Francisco uma referência de humanidade". Em comunicado, o presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, fala de um "homem de coragem e de convicções", "um verdadeiro defensor de causas humanas, próximo dos que mais precisam e exemplo de liderança pela palavra, pelo gesto e pelo coração".

O FC Porto também lamenta a perda do Papa Francisco e, numa nota divulgada nas redes sociais do clube, "solidariza-se com a dor de todos os que sentem a morte de um promotor da paz e construtor de pontes e caminhos em comum".