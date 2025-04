Filipe Cândido é o novo treinador do Paços de Ferreira: “Sei da dificuldade”

Filipe Cândido é o novo treinador do Paços de Ferreira. O técnico de 45 anos assume a equipa a quatro jornadas do fim, reconhecendo que garantir a manutenção na II Liga é o “desafio mais complicado” da carreira.

“Sei da dificuldade de jogar esta competição, das mais equilibradas dos últimos anos, sendo, sem dúvida, o desafio mais complicado. Mas, também, acredito muito no nosso trabalho”, começou por dizer o técnico, que sucede a Carlos Fangueiro na capital do móvel.

Filipe Cândido assume ser “uma honra e um orgulho” regressar ao Paços de Ferreira, onde orientou a equipa de sub-19 em 2016/17, por “mais difícil que seja o desafio”.

“Em alguns momentos temos de ter gratidão e era impossível dizer que não a este clube. Fiz uma análise aos jogos, avaliei a qualidade e características da própria equipa, e acredito que no fim vamos conseguir o maior objetivo”, conclui.

A quatro jornadas do fim do campeonato, o Paços está um lugar e um ponto acima do lugar de ‘play-off’ de permanência, atualmente ocupado pelo FC Porto B.