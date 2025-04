Os 10 pontos entre 1.º e 6.º classificados e o apagão do Penafiel: o que vem aí na luta pela II Liga

O encanto da II Liga é a imprevisibilidade. Faltam disputar quatro jornadas, 12 pontos portanto, e os quatro primeiros estão separados por sete pontos: Tondela 57, Vizela 54, Alverca 51, Desportivo de Chaves 50.

Dos quatro candidatos à felicidade, apenas o Desportivo de Chaves e o Tondela mantiveram os seus treinadores, Marco Alves e Luís Pinto. O Vizela contratou Fábio Pereira em dezembro, numa altura em que a equipa estava na 14.ª posição.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o Alverca, depois de começar com três empates e uma derrota, nomeou como treinador o promissor Vasco Botelho da Costa, que já conquistara duas dobradinhas nos sub-23 do Estoril Praia e a Liga 3 com a União de Leiria.

O óscar da grande desilusão para estas cantorias do título vai para o Penafiel, orientado por Hélder Cristóvão. Até à 23.ª jornada esteve muitas vezes na primeira posição do campeonato, top-2 normalmente. Nas últimas 15 jornadas, o Penafiel somou nove derrotas e três empates.

Resumindo, o primeiro e o sexto classificados estão separados por 10 pontos. Ou seja:

Tondela, 57 pontos

Vizela, 54

Alverca, 51

Desp. Chaves, 50

Torreense, 47

Benfica, 47

O Tondela e o Alverca têm o melhor ataque da prova, com 51 golos marcados, enquanto o Vizela têm a melhor defesa (27). Anthony Carter é o melhor marcador, com 14 golos (fez 27% dos golos do Alverca). Segundo o "Zerozero", Andrezinho e Hugo Félix, de Alverca e Benfica B, são os melhores assistentes, com sete passes para golo.

Se os dois primeiros classificados gozam de acesso direto à elite do futebol português, o terceiro classificado, neste caso o Alverca para já, terá de disputar um play-off contra o 16.º da I Liga, atualmente o AFS, que tem apenas mais três pontos do que Boavista e Farense. Os calendários dos quatro principais candidatos ao título é o seguinte:

Tondela: Portimonense (fora), Chaves (casa), Alverca (C) e UD Leiria (F)

Vizela: Felgueiras (C), FC Porto B (F), Académico Viseu (C) e Marítimo (F)

Alverca: Chaves (F), Paços Ferreira (C), Tondela (F) e Portimonense (C)

Desp. Chaves: Alverca (C), Tondela (F), UD Leiria (C) e Penafiel (F)

A fuga à despromoção também está animada na II Liga, embora com mais certezas. O Mafra tem 24 pontos e ocupa a última posição. A Oliveirense surge no 17.º lugar com 25 pontos. Em lugar de play-off está o FC Porto, com 29 pontos, a um do Paços, a primeira equipa acima da linha de água. A luta pela manutenção está assim:

12. Felgueiras, 38

13. Portimonense, 33

14. Leixões, 32

15. Paços Ferreira, 30

16. FC Porto B, 29

17. Oliveirense, 25

18. Mafra, 24

O Leixões tem vivido um filme de terror nos últimos tempos e colocou-se perigosamente perto das zonas baixas da tabela. Desde que José Mota chegou ao banco do clube de Matosinhos, a 8 de janeiro, a equipa somou apenas uma vitória, contra o FC Porto B, somando seis derrotas e sete empates em 14 jogos.