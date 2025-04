Emanuel Simões. “Mostrámos que é possível sonhar”

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, lamenta o golo sofrido em cima do intervalo no estádio da Luz, mas dá os parabéns aos seus jogadores.

A partida

"Não era a mesma coisa ir a perder ou empatado. As bolas paradas também fizeram a diferença. A imagem foi melhor. Demos a imagem que eu queria. Estamos de parabéns, apesar de o resultado ser pesado. Dignificámos o clube. Foi uma eliminatória bonita”.

É possível sonhar

Dignificámos, mostrámos que há qualidade e trabalho. Mostrámos que é possível sonhar. Já vi muitas equipas aqui a não conseguirem jogar como fizemos na primeira parte"

O Benfica venceu o Tirsense por 4-0 e vai agora encontrar o Sporting na final da Taça de Portugal.