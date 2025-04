Quem vai ser feliz no final, Benfica ou Sporting? Amaral evita colocar toda a carga decisiva no dérbi

Amaral evita colocar toda a carga decisiva no dérbi, Benfica-Sporting, de dia 10. O antigo atacante (era extremo), hoje com 54 anos, de leões - onde se formou - e águias (durante uma temporada) recorda que há outros jogos que podem influenciar na conquista do título nacional de 2024/25. Para lá do embate desse final de tarde de maio na Luz...

"O Benfica, se vencer, dificilmente deixará fugir o campeonato. O mesmo para o Sporting, não perdendo. O Benfica, depois de receber o Sporting, ainda vai a Braga. E o Braga está a fazer tudo por tudo para conseguir o terceiro lugar", dispara Amaral em Bola Branca, para quem o mais provável é que quem ganhe a Liga continue no respetivo banco para a nova época.

E como vê Amaral os cenários de continuidade de Bruno Lage e Rui Borges? "Penso que quem vencer vai continuar", acredita, depois de uma temporada - com o 'cair do pano (agora) à vista' - em que os 'velhos rivais' da segunda circular "dominaram por completo". Todavia, para o ex-jogador de ambos, houve um fator que contribuiu para esta 'proximidade' entre os dois conjuntos.

"Penso que se Rúben Amorim não tem saído, não havia este equilíbrio", adianta Amaral, que, sobre os leões, aponta o regressado Pedro Gonçalves como grande "reforço" leonino para o que resta do campeonato.