A final de 1996 foi o "primeiro dia de trabalho" de Norton de Matos: "Podia ter acontecido em qualquer estádio"

Há muito cogitada, está aí a final da Taça entre Benfica e Sporting, a primeira em quase 30 anos. As memória da última não são as melhores e mais facilmente se evoca o que aconteceu fora do relvado. A segurança no Jamor é uma preocupação antiga, ainda mais quando os rivais de Lisboa se encontram na reedição de 1996.

Bola Branca conversou com Luís Norton de Matos, na altura diretor desportivo do Sporting. "A minha estreia, na altura do Carlos Queiroz e do Santana Lopes, foi a final da Taça, foi o meu primeiro dia de trabalho no Sporting", explica.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Sobre a morte do adepto leonino depois do arremesso de um very light, o técnico tem dificuldade em relacioná-lo com o palco do jogo e não tem dúvidas que dificilmente se repetirá.

"Foi um caso isolado e podia ter acontecido em qualquer estádio. As autoridades e as pessoas encarregues da logística têm todas as condições para proporcionar a grande festa do povo da final da Taça de Portugal no Jamor", entende.

Norton de Matos jogou uma final no Jamor, em 1986, com o azul do Belenenses. O antigo avançado saiu derrotado pelo Benfica no Jamor, mas também esteve de vermelho vestido numa final "insipida" em 1975, entre panteras e águias.