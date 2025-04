Bozenik “está magoado com o Boavista” mas vai cumprir contrato, garante empresário

O empresário do avançado Bozenik diz que a transferência para os norte-americanos do Real Salt Lake falhou devido a exigências de última hora do Boavista.

John Inglis, em declarações à TV Noviny, da Eslováquia, referiu que “as exigências financeiras de Fary Faye impediram o acordo. Não houve tempo para concluir o acordo antes do fecho do mercado na MLS”.

“A transferência foi acordada em dólares, mas, a algumas horas do fecho, Faye apresentou uma contraproposta em euros. Ou seja, o Boavista apresentou exigências adicionais que o Salt Lake recusou aceitar”, explicou o empresário do jogador.

Inglis não tem dúvidas: “É uma grande deceção. O Bozenik é um dos profissionais mais sérios com quem trabalhei. Merece progredir, é um grande exemplo para qualquer jogador emergente. Eu sei que ele está magoado com o Boavista”.

O empresário esclareceu, no entanto, que Bozenik “ainda tem contrato com o Boavista e vai respeitar o vínculo”.

O jogador está na terceira época no Bessa.