Oficial. Final da Taça de Portugal realiza-se no Jamor

A Federação Portuguesa de Futebol confirma que a final da Taça de Portugal vai decorrer no estádio Nacional, no Jamor.

O jogo, entre Benfica e Sporting, está marcado para as 17h15 de dia 28 de maio.

“Para conhecimento dos Sócios Ordinários e demais interessados, informamos que a final da Taça de Portugal (…) realizar-se-á no Estádio Nacional, Jamor, a 25 maio de 2025, pelas 17h15, com transmissão na RTP e Sport tv”, lê-se.

É a primeira vez que os dois clubes se encontram no estádio do Jamor desde o incidente do “very-light” em 1996.

Os encarnados eliminaram Tirsense, Sp. Braga, Estrela Amadora, Pevidém e Farense.

Já os leões afastaram Rio Ave, Gil Vicente, Santa Clara, Amarante e Portimonense.