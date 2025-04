Porque continuou a final de 1996 depois do very light? Por segurança, lembra assessor de Sampaio

A final da Taça de Portugal de futebol de 1995/96 ficou marcada pela morte de Rui Mendes, atingido por um very light disparado por um adepto do Benfica, e foi concluída por segurança, recordou um assessor de Jorge Sampaio. O trágico episódio de 18 de maio de 1996, no Estádio Nacional, em Oeiras, deixou o então Presidente da República, Jorge Sampaio, "incomodadíssimo", conta em declarações à agência Lusa Pedro Reis, então responsável pela preparação das deslocações do Chefe de Estado, essa incluída.

Rui Mendes, adepto do Sporting, foi atingido por um very light disparado pelo apoiante do Benfica Hugo Inácio, da bancada sul para a norte, ou seja, de um lado ao outro do recinto, "da direita para a esquerda, para quem, como eu, estava na Tribuna", lembrou. A tradicional deslocação de um Presidente da República à final da prova 'rainha' do futebol nacional conferiu, no encontro decisivo da 56.ª edição, um papel de decisor em vez do habitual protagonismo da entrega da taça ao vencedor e do reconhecimento aos vencidos.

Pedro Reis diz ter sido avisado pelo ajudante de campo da Presidência da República, um militar do exército, que terá visto passar um "foguete". Esse momento ocorreu pouco depois de o argentino Mauro Airez ter dado vantagem ao Benfica, logo aos nove minutos do encontro que o Benfica iria vencer por 3-1.

O "foguete" era, na verdade, um very light, uma arma, semelhante a uma pistola, que dispara um projétil de sinalização, que acabaria por vitimar Rui Mendes, aos 36 anos.

Apesar de o incidente ter aberto uma 'clareira' na repleta bancada 'verde e branca', a notícia da morte do adepto 'leonino' chegou primeiro à Tribuna Presidencial, onde o então primeiro-ministro, António Guterres, expressou imediatamente a vontade de sair e se deslocar ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, para onde tinha sido transportado Rui Mendes.

Aos 36 minutos do encontro, a RTP, que transmitia o encontro, dava conta da morte, enquanto os adeptos do Sporting gritavam: "assassinos, assassinos".

Foi durante o intervalo do jogo, quando o Benfica já vencia por 2-0, que ocorreu uma reunião de emergência sobre o desfecho do encontro, com os comandantes da polícia, o primeiro-ministro, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail, e os presidentes dos clubes, José Roquette e Manuel Damásio.

"Discutiu-se se o jogo continuaria ou terminaria ali, com uma punição ao Benfica e a vitória do Sporting, que era a hipótese mais defendida. O Presidente Jorge Sampaio estava incomodadíssimo e admitimos que qualquer decisão podia ser tomada, mas que devíamos ter em conta a posição da polícia. E entendeu-se que seria mais seguro concluir o jogo, não entregar o troféu, retirar imediatamente os adeptos do Benfica e atrasar, em meia hora ou 40 minutos, a saída dos adeptos do Sporting, para nem terem hipótese de se cruzarem", descreveu.

O assessor admite "ter sido mais ponderado deixar o jogo chegar ao fim", para transtorno do então Presidente da República. Ainda no recinto, durante a segunda parte, Jorge Sampaio falou aos jornalistas, num "momento de consternação e de luto”, justificando a decisão e apelando à calma dos espetadores. "Pedimos a todos os espetadores, qualquer que seja a sua filiação clubística, para que o evento termine de uma forma digna, de uma forma calma, e que as pessoas possam sair daqui em segurança. A taça vai ser entregue numa cerimónia posterior e nós ficamos até ao fim porque pensamos que devemos ser o penhor do rigor, da calma e da segurança", referiu, então, Jorge Sampaio.