Braga empata e fica com o pódio em risco

O Famalicão e o Sp. Braga empataram 1-1 em partida da jornada 31 da I Liga.

As duas equipas procuraram a vitória, mas o empate penaliza a eficácia dos intervenientes.

Marcou primeiro a equipa da casa, por Justin de Haas, aos oito minutos, mas os arsenalistas empataram aos 74 minutos, graças a um autogolo.

Com este empate, o Braga soma 64 pontos e poderá ser ultrapassado pelo FC Porto no terceiro lugar do pódio.

Já o Famalicão tem 44 pontos e continua a sonhar com posição europeia no final do campeonato.

Veja o resumo da partida: