José Faria. “Não pode haver pressão”

O treinador José Faria considera que "não pode haver pressão" no Estrela da Amadora, independentemente da receção ao FC Porto acontecer na fase final da época, na 31.ª jornada da I Liga.

“Pressão sentem as pessoas que estão na Ucrânia, que não têm casa para habitar ou têm contas para pagar. Nós vamos continuar semana a semana, treino a treino, focados no que controlamos. Quem tem pressão, não poderá estar neste patamar. Não mexe minimamente e nós continuamos com idêntica motivação e espírito de grupo. O FC Porto merece-nos o máximo respeito, pelo poderio que tem. A nossa melhor versão permite-nos ter garantias de fazermos um bom resultado”, afirmou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os dragões, José Faria atirou que, “se há campeonato que já nos provou ser imprevisível, é este”, frisando a recente evolução do adversário com novas ideias, apesar da semana atribulada.

“Não sei se a semana foi difícil ou se há contrariedades, pois não olhamos muito e não acredito em nada. Se, por um lado, podemos achar que estão fragilizados, por outro, há um sentimento de camaradagem, revolta e vontade de dar uma imagem diferente. Jogar contra o FC Porto nunca é fácil. Eles têm vindo consideravelmente a evoluir com as ideias do treinador, notam-se coisas muito mais sólidas”, avaliou.

Desta forma, José Faria espera um jogo “de dificuldade máxima” face à “dimensão muito grande” do FC Porto no panorama nacional, notando que a turma estrelista ainda não pode contar no jogo com Miguel Lopes, Nilton Varela ou Fábio Ronaldo.

“Obviamente, queremos ter sempre todos disponíveis. Não será agora que vamos arranjar justificações. São os que tivermos. Foco-me no que controlo e nos que cá estão a trabalhar. Não temos tido muitas dores de cabeça, vamos jogando com os que estão. Dificilmente repetimos um ‘onze’, pelas incidências da época”, realçou.

O técnico dos tricolores sublinhou ainda que o ADN e identidade de uma equipa tem de contar com “alma, vontade e querer”, e que o Estrela da Amadora mostrou isso mesmo, apelando ao apoio dos adeptos para jogarem efetivamente em casa.

“Temos de trazer muita alma, vontade e querer. Nem sempre as coisas são como queremos, mas veremos como vai acontecer. Sinto a equipa muito bem preparada e estes são os jogos mais fáceis do ponto de vista da motivação. Estamos na parte crítica da época, faltam quatro finais e as finais são para se ganharem”, expressou.

O Estrela da Amadora, na 15.ª posição, com 26 pontos, recebe o FC Porto, quarto, com 62, no sábado, às 20h30, no Estádio José Gomes, na Amadora, da 31.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.