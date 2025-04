O Benfica sentiu grandes dificuldades para afastar o Valadares Gaia e só carimbou o passaporte para a final da Taça de Portugal nas grandes penalidades.

As duas equipas empataram 0-0 no tempo regulamentar, depois do 2-2 na primeira mão.

Já o Torreense derrotou o Sp. Braga, com um total de 5-0, no conjunto das duas mãos.

A final está marcada para 17 de maio, no estádio Nacional.