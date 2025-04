Empate quase garante permanência de Moreirense e Nacional

O Moreirense e o Nacional empataram 1-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, com as duas equipas perto de garantirem a manutenção.

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Yan Lincoln, aos 63 minutos, mas a formação insular restabeleceu o empate aos 80, por Zé Vítor.

Com este resultado, o Moreirense está em 10.º, com 36 pontos, mais 12 do que o AVS (24), que é 16.º em lugar de play-off de manutenção e joga frente ao Benfica. Se o AVS não vencer na Luz, o Moreirense garante logo a permanência.

Já o Nacional é 11.º, com 33 e está também cada vez mais perto de confirmar matematicamente a manutenção no escalão máximo.

