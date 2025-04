Guimarães derrota Rio Ave

O Vitória Guimarães venceu na receção ao Rio Ave 3-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga, resultado que permite aos vimaranenses segurarem o quinto lugar da prova.

O triunfo dos vitorianos, que vinham de uma derrota caseira com o Benfica, foi escrito logo na primeira parte, com os golos de Bakoulas (15 minutos), na própria baliza, João Mendes (31) e Telmo Arcanjo (44), perante um Rio Ave que somou o segundo jogo sem vencer, mas permanece em zona tranquila na tabela.

Com este triunfo, o Vitória manteve-se no quinto posto, agora com 51 pontos, apenas mais um do que o Santa Clara, sexto, enquanto o Rio Ave segue no 13.º, com 33.

Veja o resumo da partida: