Jorge Couto. "Resultado pesado para o que foi o jogo"

O treinador adjunto do Boavista, Jorge Couto, não contesta a vitória dos leões, mas considera pesados os números (5-0).

A partida

“O Sporting tem uma boa equipa e sabíamos que ia ser difícil. Entrámos receosos e isso empurrou-nos para trás. Queríamos evitar que o Sporting marcasse cedo, mas sofremos esse golo. Mas conseguimos reagir, queríamos ter mais bola, conseguimos na primeira parte subir no terreno e ter mais posse, não sendo aquela posse que queríamos. Depois do golo sofrido tivemos uma oportunidade e, no fim da primeira parte, numa transição, sofremos o segundo golo numa altura em que se viéssemos com 1-0 para intervalo, ainda nos permitia entrar na segunda parte com outro objetivo.”

Resultado pesado

Na segunda parte, o Sporting entrou forte, fez novamente golo cedo e dificultou a tarefa. Conseguimos reagir, depois o Sporting fazendo o quinto golo que nos penaliza, acho que resultado pesado para o que foi o jogo.”

Gyokeres

“Jogámos contra um adversário de grande qualidade, um jogador super motivado que tem feito a diferença em quase todos os jogos. É um jogador que está a fazer uma excelente época, está extremamente motivado e tem feito a diferença em quase todos os jogos do Sporting. O Sporting não é só Gyokeres, tem qualidade nos outros setores, ganhou bem. Parabéns ao Sporting. Temos um jogo importante na próxima semana que é do nosso campeonato.”

AVS é uma final

“É uma final. Nesta altura da época, faltando três jogos, um adversário que está nas mesmas circunstâncias que nós… é uma final. Pode ser decisivo.”