Rui Ferreira. "Mérito do Benfica e demérito nosso"

O treinador do AVS, Rui Ferreira, lamenta que a sua equipa tenha cometido "demasiados erros" na Luz, mas considera que há mérito dos encarnados (6-0).

A partida

“Nós tentámos abordar este jogo da melhor maneira, sabendo que não é do nosso campeonato. Tentámos contra-atacar e ferir dessa forma do Benfica, caso eles não entrassem bem no jogo. Mas a verdade é que tivemos dificuldade em ter bola, não estávamos à espera dos dois primeiros golos. Nas bolas paradas, as tarefas dos nossos jogadores não foram bem cumpridas nos primeiros dois golos. Os nossos jogadores foram briosos e tentaram dar o nosso melhor. Uma equipa que perde com estes números perde com mérito do nosso adversário e demérito nosso, houve demasiados erros.”

Alterações ao intervalo

“Tínhamos jogadores com amarelos. O Batista tinha o quarto amarelo. O próximo jogo é uma verdadeiramente uma final para nós. O Piazón com bola era melhor. O Ze Luís seria um elo de ligação para os extremos a jogar mais por dentro. Compensámos na segunda parte, mas não foi suficiente.”

Contas para a permanência

“Temos três jogos, jogámos com Boavista em casa e Estrela fora. Acreditamos muito que vamos conseguir aquilo a que nos propusemos.”

