Apagão leva a adiamento do Casa Pia-Estoril e outros dois jogos da II Liga

Foram adiados os três jogos da I e II Liga que estavam marcados para esta segunda-feira.

Devido ao apagão à escala nacional, o Casa Pia-Estoril, do primeiro escalão, o Chaves-Alverca e Benfica B-Mafra, da segunda divisão, foram adiado para data "a anunciar", segundo uma nota oficial da Liga Portugal.

"A Liga Portugal informa que, devido à falha de energia que afetou Portugal continental, assim como vários países da Europa, os jogos previstos para esta segunda-feira, referentes às jornadas 31 da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal 2 Meu Super, foram adiados para data a anunciar assim que a situação esteja normalizada", pode ler-se na breve nota.



Para as 20h15 estava marcado o último jogo da jornada 31 da I Liga entre Casa Pia e Estoril Praia, jogo entre o 8.º e 9.º classificado, respetivamente.

Na II Liga, às 18h00, iria decorrer o Benfica B-Mafra e o Desportivo de Chaves-Alverca, jogo importante nas contas da subida de divisão.

Os transmontanos estão no 4.º lugar da tabela, com 50 pontos, menos um do que o Alverca, que está em lugar de "play-off". Esta jornada, as duas equipas em lugar de subida vacilaram: o líder Tondela empatou com o Portimonense, enquanto que o Vizela empatou com Felgueiras.