Alverca vence em Chaves em duelo pela subida. O que falta jogar até ao final da época na II Liga?

O Alverca foi até Trás-os-Montes vencer o Desportivo de Chaves, por 2-0, num duelo da 31.ª jornada da II Liga entre duas equipas na luta pela subida de divisão.

Os ribatejanos abriram o marcador aos 31 minutos, com golo de Diogo Martins, e fecharam a contagem na segunda parte, por Reinaldo.

O Alverca aproveita os deslizes do Tondela e Alverca e aproxima-se da zona de subida direta. Soma agora 54 pontos, mantém o terceiro lugar - de "play-off" e fica apenas a um dos vizelenses e a quatro dos beirões.

Já o Chaves falha a subida ao lugar de "play-off". Fica em quarto lugar, com os mesmos 50 pontos, e tem agora a subida seriamente comprometida.

O que falta jogar até ao final da época?

Nas últimas três jornadas, o líder Tondela, que não conseguiu ganhar nas últimas duas rondas, não tem vida facilitada porque vai jogar contra outros dois candidatos, ainda que sejam ambos em casa.

Na jornada 32, recebe o Desportivo de Chaves e na jornada seguinte recebe o Alverca. Termina a época com a visita ao União de Leiria, que nesta fase ainda tem uma réstia de esperança de chegar ao terceiro lugar.

Já o Vizela vai até ao Olival defrontar o FC Porto B, embrulhado numa luta acesa pela permanência, recebe o Académico, já com manutenção garantida e sem hipótese de chegar ao terceiro lugar, e termina a época nos Barreiros contra o Marítimo, que está no mesmo cenário que os viseenses.

O Alverca, que é um recém-promovido, recebe o Paços de Ferreira na próxima jornada, um clube que caiu para o lugar de "play-off" nesta jornada, vai até Tondela e termina a época contra o Portimonense no Ribatejo.

O Desportivo de Chaves vai até Tondela na próxima jornada, recebe o União de Leiria e termina a temporada numa visita ao Penafiel, clube que esteve uma boa parte da época em zona de subida, mas perdeu muita forma nas últimas semanas.

O Torreense é 5.º classificado com 48 pontos, está a seis do terceiro lugar, mas ainda sonha com o lugar de "play-off". Vai até ao Penafiel na próxima jornada, recebe o Leixões e acaba a época em Mafra, atual último classificado.