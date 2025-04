Depois do apagão, vai fazer-se luz em Rio Maior: o que tem de saber para o Casa Pia-Estoril

O Casa Pia recebe esta terça-feira o Estoril Praia, um dia depois do previsto, no encerramento da 31.ª jornada da I Liga de futebol, num duelo entre equipas separadas por dois pontos e com a situação definida no campeonato.

Inicialmente marcado para segunda-feira, o encontro foi adiado devido ao apagão energético que afetou a Península Ibérica.

O Casa Pia, que não vence há três jogos na I Liga, vai receber o Estoril Praia no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 20h30, numa altura em que está na oitava posição, com 41 pontos.

Já o Estoril Praia, que vem de duas derrotas seguidas, soma menos dois pontos do que o adversário desta terça-feira, quando as duas formações já asseguraram a manutenção e estão já longe do quinto lugar, último de acesso às competições europeias.

O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.