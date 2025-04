Capitão Humberto diz que o "dérbi tudo decidirá"

Em entrevista a Bola Branca , o antigo internacional das águias, ex-vice da federação e verdadeiro "senador" do futebol português, faz o 'lançamento' da reta final da época, com Sporting e Benfica lado a lado na tabela da Primeira Liga (e já apurados também para a final da Taça de Portugal).

Humberto Coelho está convicto que a decisão do campeonato acontecerá no dérbi lisboeta, a 10 de maio.

"Vai decidir-se tudo no dérbi. Muitas vezes os campeonatos decidem-se quando se perde com as equipas pequenas, mas (neste caso) vai ser decidido pelo dérbi", refere Humberto, para quem estamos perante uma fase "de grande exigência", sendo preciso "que todos estejam à altura. As equipas, os árbitros, os adeptos".

Nestas declarações, o antigo central é confrontado igualmente com o desempenho daquele que tem sido uma das figuras, senão 'a figura', do nosso campeonato: Viktor Gyokeres. Se ainda estivesse no ativo, Humberto poderia ter pela frente o avançado sueco e dá conta do que faria em campo.

"Ele não joga sozinho, tem uma equipa a servi-lo. Mas não se pode dar-lhe espaço, não se pode deixá-lo rodar. Há que fazer uma marcação mais atenta", aconselha o ex-defesa e também treinador, ao mesmo tempo que destaca Pavlidis nos encarnados e sugere que a sua antiga equipa da Luz saiba "defender".