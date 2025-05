Benfica. Nuno Catarino rende Lourenço Coelho na Liga de Clubes

O vice-presidente do conselho de administração da Benfica SAD Nuno Catarino substituiu Lourenço Coelho, diretor-geral do futebol encarnado, como representante do clube na direção da Liga, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

Nuno Catarino já participou na reunião de terça-feira da direção agora liderada por Reinaldo Teixeira, em detrimento de Lourenço Coelho, que representava o Benfica neste órgão desde 2017, quando sucedeu a Domingos Soares de Oliveira, assegurou à Lusa a mesma fonte.

Em setembro último, o Benfica anunciou a reformulação da administração da SAD, com a saída de Lourenço Coelho, para ficar nas funções de diretor-geral para o futebol, e a entrada, a partir de 1 de janeiro último, de Nuno Catarino, igualmente representante nas relações com o mercado e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Reinaldo Teixeira foi eleito para o remanescente do mandato na Liga de clubes até 2027 iniciado por Pedro Proença, que transitou para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), herdando também a direção com representantes de Casa Pia, FC Porto, Rio Ave e Sporting, além do Benfica, da I Liga, e de Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira e Vizela, da II Liga.