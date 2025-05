Moreirense avisado para FC Porto "ainda mais vivo" após desaire

O treinador adjunto Gilberto Andrade afirmou, esta quinta-feira, que os jogadores do Moreirense têm de estar “perfeitos” para fazer “alguma coisa positiva” diante do FC Porto, na abertura da 32.ª jornada da I Liga portuguesa, sexta-feira.

Responsável por conduzir a preparação para a visita ao Estádio do Dragão, face à pneumonia que afastou do relvado o treinador principal, Cristiano Bacci, o adjunto, de 45 anos, frisou que a equipa da vila de Moreira de Cónegos quer “tentar ganhar ou, pelo menos, pontuar”, mas rejeitou que a alegada intranquilidade vivida pelo FC Porto possa facilitar a tarefa.

“Não me parece que diante de um barco do tamanho do FC Porto, haja um momento melhor ou pior para lá ganhar. Qualquer equipa que vá jogar ao terreno de um dos grandes vai para tentar ganhar. Vamos tentar o mesmo, mas não me parece que tenhamos mais possibilidades. Se estivermos perfeitos, podemos fazer alguma coisa positiva”, referiu.

A formação treinada por Martín Anselmi perdeu no reduto do Estrela da Amadora na jornada anterior, por 2–0, e ocupa o quarto lugar da tabela, classificação que os azuis e brancos alcançaram pela última vez na época 1975/76, tendo feito sempre melhor desde então. Porém, Gilberto Andrade sugeriu que o desaire pode deixar os jogadores portistas “ainda mais vivos”.