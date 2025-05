Evaldo quer Sporting campeão, mas espera luta "rija" até ao fim

Com os nervos à flor da pele, as preferências e desejos para o desfecho da I Liga, que está a três jornadas de terminar, vão ficando mais exacerbados. Um dos que não escondem o que querem ver no final da temporada é Evaldo, antigo lateral do Sporting, que torce pelos leões.

"A minha preferência é que o Sporting seja o campeão", afirma, em declarações a Bola Branca.

O brasileiro, que vestiu a camisola verde branca entre 2010 e 2014, não esconde a satisfação pelos tempos recentes do clube. Apesar do desejo, não tem dúvidas de que o caminho até ao final vai ser "bem rijo".

"Vai ser até ao fim e vai ser bem rijo. O Sporting joga em casa, vai ser um jogo muito importante e o Benfica vai ter de fazer a sua parte na viagem até ao Estoril, que não é um campo nada fácil", admite.

Hjulmand "tem de jogar"

Evaldo aborda ainda a utilização de Morten Hjulmand, que falha o embate com o Benfica se vir amarelo, e não tem dúvidas: "Os melhores têm de jogar."

"Com ele em campo o Sporting é mais forte, é um líder. A transição do Coates para ele foi muito boa e clube ganhou muito com isso", sublinha.