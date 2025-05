Ian Cathro avisa Benfica. "É difícil jogar contra o Estoril"

“Queremos tentar ganhar todos os minutos do jogo. Não vou falar apenas nos primeiros 15 ou nos últimos 15. Vamos focar no primeiro minuto e tentar ganhá-lo. Depois disso, vamos tentar ganhar o segundo minuto e só vamos acabar quando o árbitro apitar”, assegurou, determinado.

Apesar de o adversário ser o Benfica, favorito à partida, o técnico estorilista recusou a ideia de abdicar de discutir o domínio do jogo e do seu resultado, propondo-se a ganhar “todos os minutos” do mesmo.

"Acho que é difícil jogar contra o Estoril e o que é mais importante para mim é ter objetivos e nós temos vários, porque também nós queremos crescer e não numa época só. E esses objetivos são nossos, não temos de os dizer a toda a gente, mas são nossos e com tempo, a médio prazo e longo prazo também, e conseguimos um dos nossos objetivos, que acho que é o primeiro passo neste Estoril diferente, que é garantir um lugar nos dez primeiros. Depois disso, vais para a cama, acordas e vais atrás do próximo, e é o que vamos fazer”, explicou.

Por fim, Ian Cathro não se mostrou deslumbrado perante a perspetiva de poder fazer história para o Estoril Praia, com a segunda vitória sobre o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota, em jogos a contar para o campeonato: “Posso dizê-lo com honestidade absoluta porque não olho para essas coisas. Nem sabia disso, talvez pelo facto de ser estrangeiro, não tenha algum conhecimento que um português poderia ter."

O Estoril não vai contar com Wagner Pina e Jordan Holsgrove, ambos castigados, e Xeka, lesionado. Três ausências de vulto.

O Estoril Praia, oitavo classificado, com 42 pontos, recebe, às 20h30 de sábado o Benfica, que com 75 pontos partilha a liderança com o Sporting, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, com relato em direto e acompanhamento na Renascença.