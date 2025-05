Carvalhal lesionado no ombro após queda durante jogo

O treinador Carlos Carvalhal não compareceu na sala de imprensa após o Sp. Braga - Santa Clara, depois de ter sofrido uma lesão no ombro na sequência de um choque com um jogador do Santa Clara, durante a partida.

O técnico arsenalista sofreu um traumatismo no ombro direito, tendo sido transportado ao hospital mais próximo para efetuar exames complementares.

Carvalhal foi abalroado por Matheus Pereira, num lance com Niakaté, na segunda parte e caiu junto à linha lateral.

A partida terminou com empate 1-1.