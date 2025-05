Cathro. “Não se esqueçam de falar da qualidade dos jogadores do Estoril”

O treinador do Estoril, Ian Cathro, alertou para a qualidade dos seus jogadores depois da partida contra o Benfica. Apesar da derrota, o técnico dos canarinhos tirou boas ilações para o futuro.

A partida

"Que perdemos o jogo 2-1, que os jogadores fizeram um grande trabalho. Este vai ser um dia que vou lembrar durante a pré-época e a próxima época porque demos um passo em frente como crescimento. Foi importante"

Entrada forte do Benfica

"Não, estou a falar de outra coisa ao contrário. Na primeira parte atacaram bem a profundidade. Tivemos alguns erros. Mostrámos melhor entendimento do jogo na segunda parte. Em vez de defendermos de frente para trás, foi mais de trás para a frente. Tivemos capacidade para ficar com bola, o que permitiu à equipa crescer. Estou muito contente. Queremos melhorar durante o jogo, de um dia para o outro. É a nossa atitude. Sei que vai haver muita gente a falar deste jogo, porque o adversário luta por outras coisas, mas não se esqueçam de falar da qualidade e trabalho dos jogadores do Estoril. Mostraram grande qualidade, talento e capacidade para competir. Competimos muito bem. Por favor, falem nos jogadores do Estoril"

Ausências de Pina e Holsgrove

"Ainda dá mais motivos para falar dos jogadores do Estoril. Fizemos um jogo muito interessante. Vamos tentar ganhar o primeiro minuto do próximo jogo, depois o segundo, o terceiro... vamos viver assim. "