Guimarães ganha na Madeira

O Vitória Guimarães venceu, na Madeira, o Nacional por 2-1, na 32.º jornada da I Liga portuguesa de futebol, e mantém-se no quinto lugar da tabela, o último de acesso às competições europeias.

No estádio da Madeira, no Funchal, golos de Tiago Silva, aos 13 minutos, e de Chucho Ramírez, aos 64, garantiram o triunfo da equipa minhota, tendo Fuki, aos 73, reduzido a desvantagem para a formação da casa, que somou o terceiro jogo sem vencer.

O Vitória Guimarães mantém-se no quinto lugar, com 54 pontos, mais quatro do que o Santa Clara, sexto, que ainda este sábado visita o Sp. Braga, enquanto o Nacional é 11.º, à condição, com 33, em igualdade pontual com o Arouca e com o Rio Ave, que têm ambos menos um jogo disputado.

Veja o resumo da partida: