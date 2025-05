O guarda-redes do Moreirense, Caio Secco, tranquiliza os adeptos depois de, este sábado, ter saído de maca na partida contra o FC Porto.

Nas redes sociais, o guardião escreveu: “Obrigado pelas mensagens de apoio. Já em casa a recuperar. Foi um grande susto, mas já está tudo bem...”

Secco chocou com Namaso nos minutos finais da partida do Dragão. Foi assistido no relvado, mas depois transportado ao hospital, onde foi suturado com seis pontos.