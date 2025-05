AVS. José Mota sucede a Rui Ferreira (e Daniel Ramos, e Vítor Campelos)

A derrota do AVS contra o Boavista, rival direto na luta pela manutenção, levou a mais uma mudança no comando técnico do clube.

Rui Ferreira, o sucessor de Daniel Ramos que foi o sucessor de Vítor Campelos, vai ser substituído por José Mota, até aqui no Leixões. Em Matosinhos, Mota cumpriu 16 jogos, perdendo seis deles, empatando sete e ganhando apenas três. Trata-se de um regresso: José Mota conquistou a Taça de Portugal em maio de 2018, contra o Sporting de Jorge Jesus.

