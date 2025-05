O sorteio dos play-off entre o 16.º classificado da Liga e o 3.º da II Liga vai realizar-se na sexta-feira, dia 9.

No mesmo dia – informa a Liga – vai realizar-se o sorteio da ordem dos jogos entre o 16.º classificado da II Liga e o 3.º classificado da fase de subida na Liga 3.

A decisão vai ser conhecida a partir das 15h00, no Auditório do Arena Liga Portugal, no Porto.