Oficial. Leixões confirma saída de José Mota

A caminho do AVS, o Leixões, da II Liga, oficializa a saída do treinador José Mota.

“A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador José Mota para a rescisão do contrato que unia as duas partes. Esta administração acedeu ao pedido do técnico para que este pudesse abraçar um novo projeto, no primeiro escalão da Liga Portugal, ao serviço da AFS”.

O clube confirma que os adjuntos “Paulo Sousa, Jorginho e Tiago Pinheiro acompanham o técnico na saída”.

O Leixões acrescenta que Cristiano Couto vai assumir o comando do plantel principal nas última duas jornadas do campeonato.

O técnico, de 35 anos, foi adjunto nas equipas técnicas de Carlos Fangueiro e José Mota.