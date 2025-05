"A cabeça do João Pinheiro não está no jogo" a dois dias do dérbi: cenário "não é o ideal", defende Jorge Sousa

A pouco mais de 48 horas do jogo que pode decidir o título em Portugal, o foco tende a estar virado para as armas que cada candidato tem para poder sagrar-se campeão. Quem vai marcar o golo decisivo, que defesa estará mais atenta ou que meio-campo tomará conta das rédeas do jogo?

São questões que relegam a outra equipa em jogo para terceiro plano. Neste caso, a terceira equipa tem um jogo, também decisivo, menos de 48 horas antes.

"Nós estamos a 48 horas de um jogo que pode decidir o campeonato e, neste momento, a cabeça do árbitro não está nesse jogo. O João [Pinheiro] tem, mais logo, um dos jogos mais importantes da sua carreira, a sua primeira meia-final europeia. Toda a sua atenção, todo o seu foco, toda a sua energia está no jogo de Stamford Bridge.", explica Jorge Sousa a Bola Branca.

Menos de 48 horas antes do Benfica-Sporting, João Pinheiro estará em Londres para a segunda mão da meia-final da Liga Conferência que opõe Chelsea a Djugarden. Para o antigo árbitro internacional, Jorge Sousa, "não é o cenário ideal".

"Não podemos esquecer uma coisa que qualquer atleta tem, que é o período de repouso e de preparação para o jogo seguinte. Não é só a questão do descanso, é também a questão da preparação. Estamos na alta competição, no futebol profissional, tudo é preparado ao detalhe e em jogos com distâncias tão curtas em termos temporais, não vai ajudar a que, sobretudo, o segundo jogo seja preparado da mesma maneira como o primeiro" assegura.