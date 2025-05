Dérbi. "Questões de segurança" encerram no sábado dezenas de restaurantes, cafés e supermercados em Lisboa

Perto de 60 restaurantes, cafés e supermercados de Lisboa, na zona do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, têm de encerrar às 17h00 no sábado. Os possíveis festejos do campeonato de futebol motivam a decisão.

Segundo despacho municipal, há “a solicitação do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública […] no sentido de restringir o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais”, em mais de uma dezena de artérias da capital.

“Determina-se, por questões de segurança […], a restrição do horário de funcionamento a partir das 17h00 do dia 10 de maio de 2025 dos seguintes estabelecimentos, situados no perímetro de segurança”, indicam no despacho os vereadores responsáveis pelos pelouros do Desporto, Segurança e Polícia Municipal, Rui Cordeiro, e do Espaço Público, Diogo Moura.