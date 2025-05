Nacional oferece bilhetes aos adeptos para último jogo em casa

O Nacional vai oferecer bilhetes a todos os adeptos que apareçam no Estádio da Madeira, no sábado com um adereço do clube.

Os insulares vão defrontar o Rio Ave, a partir das 15h30, em partida da jornada 33 da I Liga.

“Como forma de agradecimento pelo apoio incondicional ao longo de toda a temporada, a entrada neste próximo encontro será gratuita para todos os adeptos que compareçam com um adereço do clube (camisola, cachecol, boné, bandeira até um metro quadrado, entre outros) nas portas três e seis do estádio”, informou o clube no site oficial.

O Nacional é 13.º classificado na I Liga, com 33 pontos, e tem garantida a manutenção. Já o Rio Ave é 10.º classificado, com 36 pontos.