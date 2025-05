PSP pede responsabilidade aos adeptos que vão estar no Benfica - Sporting

A PSP apela à responsabilidade individual em caso de festejos após o Benfica - Sporting de sábado.

Em conferência de imprensa, na sede do Comando Metropolitano de Lisboa, o superintendente chefe Luís Elias admite que vai haver um critério mais largo, mas garante que a polícia vai estar atenta.

“Uma mensagem para que saibam celebrar, equilibrando a euforia com comportamentos que sejam respeitadores das restantes pessoas. A PSP terá algum grau de tolerância, mas será firme”, disse.

Em Lisboa há três planos delineados. Título para o Sporting, título para o Benfica ou título adiado, como explica o superintendente Manuel Gonçalves.

“Este é mais um jogo de risco elevado entre Benfica e Sporting e não difere do que já tem sido habitual noutros dérbis. Obviamente temos o planeamento preparado para as duas eventualidades e atuaremos em função desse resultado final”.

O trânsito vai estar condicionado a partir das 15h00 no percurso entre os estádios de Alvalade e Luz.

A Rotunda do Marquês vai estar interdita à hora do jogo e, caso haja campeão, a polícia abre o recinto entre as 20h00 e as 24h00.

Foi ainda revelado um vídeo de uma campanha de sensibilização ao fair play desportivo a ser lançado antes do jogo e que conta com a participação do benfiquista Frederik Aursnes e o sportinguista Morten Hjulmand.

A partida entre Benfica e Sporting está marcada para as 18h00 de sábado.