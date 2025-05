Segundo lugar em Portugal não dá entrada direta na fase de grupos da Champions

Com a presença de Manchester United e Tottenham na final da Liga Europa, está confirmado que o segundo classificado da Liga portuguesa (Sporting ou Benfica) não vai ter acesso direto à fase regular da Liga dos Campeões 2025/26.

Quem ficar em segundo em Portugal (Sporting ou Benfica) vai ter de disputar a terceira pré-eliminatória da Champions.

O vencedor da Liga Europa tem acesso direto à Champions, mas se já estiver apurado via campeonato, a vaga passa para a equipa com melhor coeficiente nas pré-eliminatórias da Champions - que neste caso seria o Benfica, caso fique em segundo no campeonato.

No entanto, como Manchester United e Tottenham vão ficar fora da Champions a vaga fica para o vencedor da Liga Europa.