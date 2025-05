O que aconteceu nos últimos 50 dérbis na Luz para o campeonato? Veja resultados e marcadores

O mapa do tempo em baixo, com os marcadores dos golos, permite um brilharete em dia de jogo. Tratem de cutucar a curiosidade e o conhecimento em redor, senhoras e senhores. É um belo quiz enquanto o Benfica-Sporting que pode decidir a Liga 2024/25 não começa.

Na Luz, para a liga, o Benfica venceu 49 vezes num universo de 90 jogos, um registo muito melhor do que os 16 triunfos dos de verdes e brancos. Os rapazes da águia meteram 179 golos, os que levam o leão ao peito celebraram 117 golos no recinto alheio.

Olhando para a fotografia completa e para todas as competições, com ajuda dos números do “Zerozero”, Benfica e Sporting já disputaram 324 jogos: os encarnados venceram em 139 ocasiões, enquanto o Sporting sorriu em 115 momentos (70 empates). Limitando a conversa a jogos para o campeonato nacional, foram 181 partidas, com 83 vitórias para as águias e 51 para os leões.

A Renascença meteu-se à bulha com os arquivos e foi ver o que aconteceu nos últimos 50 dérbis no estádio do Benfica em jogos de campeonato. A fita vai até 22 de dezembro de 1974, isto é, os últimos 50 dérbis foram jogados em liberdade.

As contas são fáceis para haver rebuliço no dérbi lisboeta: Sporting será campeão se vencer na Luz; Benfica garante o título nacional se bater os rivais por dois ou mais golos.

Olhemos para o que aconteceu mais recentemente. Se aplicarmos as contas de hoje com os resultados do passado (últimos 20 dérbis), o Sporting seria campeão no sábado este em três ocasiões: 3-1 em 2021, 3-0 em 2015 e 3-1 em 2006.

Quem não se lembra daquela saída de campo de Sá Pinto a beijar o símbolo? E dos golos de Liedson? Ora bem. Ou do primeiro tempo do Sporting de Jorge Jesus naquele 25 de outubro de 2015? Três-zero. Os adeptos do Benfica trataram de amparar a equipa com um cântico que ficou para a história e no fim sorriu o grupo orientado de Rui Vitória.

Já o Benfica, nos últimos 20 dérbis caseiros para a liga, venceu 11, sendo que em cinco ocasiões bateu os rivais eternos por dois golos. Entre 2008 e 2014, o Benfica venceu sempre: foram seis dérbis, com cinco deles por 2-0.

Quem recorda o cabeceamento de Félix? Ou a correria de Aimar e golaço com a canhota? Ou o bis de Cardozo?