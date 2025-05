Sporting e Rui Borges correm atrás da obra inédita destes rapazes

Há coisas assim. Rui Borges, o treinador do Sporting que tenta aterrar o avião levantado por Ruben Amorim no início da época, quer imitar o Benfica. Como diz que disse? É que a história do futebol nacional vai longa e houve imensos episódios em que os tradicionais três grandes tiveram três treinadores ao longo da época. Pela 14.ª vez, segundo um levantamento do “Zerozero”, o Sporting apostou num hat-trick de técnicos durante a época (já sabemos que Amorim não saiu por incompetência…). O sucesso nunca foi demasiado, diga-se. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Só por uma vez na história do futebol português um clube foi campeão tendo três treinadores ao longo da época. É preciso puxar a fita atrás até 1967/68. Os 42 golos de Eusébio salpicaram as sortes de Fernando Riera, Fernando Cabrita e Otto Glória. O Benfica foi campeão, apesar de tudo, com mais quatro pontos do que o Sporting, que amealhou quatro derrotas nas últimas cinco jornadas. Na jornada 23, a três do fim, os leões lideravam o campeonato por um ponto. Uma dessas derrotas, que relançou definitivamente o campeonato, foi na Luz. O golo do “inferiorizado” Eusébio, como se pode ler nas páginas do “Diário de Lisboa” de 29 de abril de 1968 numa alusão às agruras do joelho, resolveu o dérbi. O cronista não estava muito impressionado, pois um dos títulos foi “mediocridades frente a frente”. Depois do dérbi, um empate nas Antas aproximou os encarnados do título nacional.

A vitória em casa com o Varzim, na derradeira jornada, por 8-0 e com seis golos de Eusébio, sentenciou a liga. “Um manto encarnado sobre o campeonato”, podia ler-se no “Diário de Lisboa”, que dava conta de o Benfica a liderar na melhor defesa (19), melhor ataque (75), maior goleada (8-0), melhor marcador (Eusébio, 42), melhor marcador num só jogo (Eusébio, seis vs Varzim) e nas receitas. Ao Sporting ficou colada a palavra “apatia”. O zero-quatro no Restelo estraçalhou o grupo orientado por Fernando Caiado.

Na fotografia que ilustra este artigo, os protagonistas são Santana, Jaime Graça, Simões, José Augusto, Eusébio, Iaúca, Coluna, Nelson, Cruz (em baixo); Nascimento, Humberto, Cavém, Jacinto, Melo, Raul, Torres, Calado, José Henrique (em baixo). O desfecho da liga foi dourado, mas podia ter sido muito mais especial: o Benfica caiu na final da Taça dos Campeões Europeus contra o Manchester United de Bobby Charlton, por 1-4 após prolongamento. O histórico dos grandes Voltando à contagem do “Zerozero”, convém lembrar que Rui Borges pode também meter os olhos na época 2018/19 dos leões, quando Marcel Keizer, José Peseiro e Tiago Fernandes contribuiram para a conquista de Taça da Liga e Taça de Portugal, um troféu aliás que os rivais de Lisboa ainda vão disputar.